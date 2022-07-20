«خبير»: فحص السيارة بعد العودة من السفر يقلل الأعطال المفاجئة

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إنه من الضروري غسل السيارة من الخارج والداخل والموتور والتخلص من آثار الرمال والأتربة، بعد العودة من السفريات الطويلة.

أهمية غسل موتور السيارة بعد العودة من السفر

وأكد «عاطف» في حوار مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، على أهمية غسل الموتور، حيث تتعرض السيارة للحرارة لمدة طويلة أثناء السفريات، لافتًا إلى تأثر العوازل الخاصة بالزيت والإطارات داخل السيارة، وهو ما قد يعرضها للتلف، وقد يترتب عليه أيضا حدوث تسريب للزيت.

فحص السيارة بعد العودة من السفر يقلل من حدوث مشكلات مفاجئة

أضاف خبير السيارات، أنه يجب فحص السيارة بعد السفر، لتلافي حدوث أي مشكلات مفاجئة، كاشفًا عن أن تعرضها لمطب أثناء السير قد يعرض أحد الإطارات لحدوث بلونة، وقد تكون غير قريبة من الأرض فلا يشعر بها السائق، ما يؤدي إلى الانفجار والقطع.

الوقت المناسب لتغيير زيت السيارة

أوضح «عاطف» أن مراجعة المياه والزيت من أهم الأشياء التي يجب أن يحرص عليه قائد السيارة قائلا: «ليس من الضروري تغيير زيت السيارة قبل السفر، حيث أن المقياس هو عدد الكيلو، وإن كانت مركونة ولا تتحرك فإنه يجب تغيير الزيت بعد عامين».