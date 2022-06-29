خبير سيارات: الاستعمال الجيد والصيانة بانتظام أهم أسباب قلة الأعطال

قال معتز عاطف خبير السيارات، إن شراء نوع معين من السيارات قد يعتمد بالأساس على التجارب الشخصية مع ماركة معينة، فقد يقوم الشخص ببيع سيارته ثم يعاود شراء نفس الماركة مرات عديدة، كون هذه الماركة صاحبة تجربة جيدة مع هذا الشخص، والعكس صحيح.

التجارب الشخصيات مع السيارات لا تعبر عن جودتها

وأضاف «عاطف» في حوار مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن التجارب الشخصية مع أنواع السيارات لا تعبر بالضرورة عن واقع هذه الأنواع، لافتًا إلى أن الأشخاص دائمًا ما يتساءلون قبل شراء نوع معين عن طبيعة الأعطال التي قد يتعرضون لها باستخدام هذا النوع، موضحًا أن هناك اختلاف في طبيعة الأعطال مرتبطة باختلاف الزمن.

اختلاف أعطال السيارات قديمًا وحديثًا

وتابع خبير السيارات أن الأعطال التي كانت تتعرض لها السيارات في تسعينيات القرن الماضي تختلف عن الأعطال الحالية، موضحًا أن الأعطال المتكررة قديمًا كان تتعلق بتعرض السيارة للسخونة أو أنها تستهلك البنزين بصورة كبيرة، وكذلك كفاءة تكييف السيارة، حيث كانت تقتصر جودة تكييف السيارة على السيارات اليابانية فقط، أما الآن السيارات الحديثة لا تتعرض لمثل هذه المشاكل لكن تم استبدالها بمشكلات أخرى.

صيانة السيارة والاستخدام الجيد أهم أسباب عدم تعرض السيارة للأعطال

ولفت «عاطف» إلى أن كل السيارات تتعرض للأعطال، وأن الأمر يتعلق باهتمام الفرد بصيانه السيارة بانتظام وطريقة الاستخدام والحفاظ عليها، مشيرًا إلى وجود بعض المعتقدات القديمة المتعلقة بأن السيارات اليابانبة لا تتعرض للأعطال، منوهًا عن عدم صحة هذا الاعتقاد بالوقت الحالي، حيث تتعرض السيارات الياباني للأعطال نتيجة كثرة التكنولوجيا الموجود بها.

الكثير الآن يثقون بالسيارة الصينية بعد أن غزت السوق بقوة

وأشار خبير السيارات إلى المعتقد الخاص بعدم الثقة بالسيارات الصينية، حيث كانت تقتصر ثقة البعض على السيارات اليابانية يليها السيارات الكورية، ثم الألمانية والأمريكية، حيث أن الكثير الآن يثقون بالسيارة الصينية بعد أن غزت السوق بقوة، فضلًا عن أن معظم السيارات الألمانية واليابانية والفرنسية توجد بها أجزاء كثيرة أساسية صينية.