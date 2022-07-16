كيف تواجه مشكلة فصل التيار عن عداد الكهرباء الكارت؟.. احذر العقوبات

يتساءل مشتركو الكهرباء أصحاب العدادات مسبقة الدفع عن الأسباب التي تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن هذه النوعية من العدادات سواء كانت ذكية أو كودية، بعد تنفيذ «الكهرباء» خطة بتبديل العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع لمسايرة التطور التكنولوجي والقضاء نهائيًا على أخطاء الفواتير والقراءات الشاذة غير المعبرة عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

عقوبات أقرها قانون الكهرباء ضد المتلاعبين

وحددت الشركة القابضة للكهرباء مصر عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الحالات التي تتسبب في فصل التياء الكهربائي عن العدادات مسبوقة الدفع كإجراء لتوعية المشتركين للتعامل مع هذه النوعية من العدادات، وحذرت من العقوبات التي أقرها القانون ضد المتلاعبين أو من يحاولون سرقة التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة إذ أن ذلك يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة خاصة في فصل الصيف.

وقالت «القابضة للكهرباء» إنه في حال التلاعب أو العبث بغطاء «روزيتة» العداد، ففي هذه الحالة يتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء ويتعرض مالك العداد إلى تحرير محضر ضده وتوقيع غرامة.

زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح

وأشارت الشركة إلى أنه في حالة زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد 80 أمبير يتم فصل التيار الكهربائي لمدة دقائق للتنبيه ثم يعود التيار مرة أخرى، ويُلزم العميل بتخفيض أحماله لاستمرار التيار، لافتة إلى أنه في حالة استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار 3 مرات ثم يفصل نهائيا ويجب أن يذهب المالك إلى شركة الكهرباء لاستعادة التيار وتغيير العداد بأخر ثلاثي الأوجه.

نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة

وقالت الشركة إنه عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة، ففي هذه الحالة يتم فصل التيار في البداية للتنبيه مع اقتراب انتهاء الرصيد، وبمجرد أن يتم وضع الكارت بالعداد يتم إعادة التيار حتى نفاد الرصيد نهائيا.