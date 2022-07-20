الكابوريا «أم الرجول».. الحر خلاها ببلاش في كفر الشيخ

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يكثف الكثير من الصيادين أبناء محافظة كفر الشيخ، من رحلات صيد الأسماك عبر مراكبهم داخل المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط، وهو الأمر الذي يجعل أسعار الأسماك البحرية تتراجع خلال فصل الصيف، مقارنةً بأسعارها في فصل الشتاء، ويرجع ذلك إلى قلة المعروض، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها نسبياً في هذا التوقيت.

سبب تسمية الكابوريا بـ«أم الرجول»

وقال «حمدي شرابي»، رئيس جمعية الصيد الآلي في البرلس بمحافظة كفر الشيخ، إن السواحل المصرية تتميز بتوافر الكثير من الخيرات، التي تخرج لنا أنواعاً مختلفة من الأسماك البحرية، ومن بينها الكابوريا، التي تعيش في المياه المالحة، يُطلق عليها شعبياً اسم «أم الرجول»، نظراً لوجود أرجل كثيرة للكابوريا.

زيادة المعروض وقلة السعر

وأضاف «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أنه خلال فصل الصيف، يتضاعف المعروض من الكابوريا بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يجعل أسعارها في انخفاض مستمر، ليسجل سعر الكيلو بين 20 و25 جنيهاً، مؤكداً أن هذا السعر مناسب جداً للمستهلك.

الكابوريا.. صيد مراكب اليوم الواحد

وأوضح أن مراكب الصيد لليوم الواحد «الشنشيلا»، وهي مراكب تعمل داخل مياه البحر المتوسط لليوم الواحد، هي من أكبر مراكب الصيد للكابوريا داخل سواحل البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وتقع محافظة كفر الشيخ على البحر المتوسط، في الجزء الشمالي منها، بطول يصل إلى 118 كيلومتراً، حتى حدود محافظتي دمياط والبحيرة.