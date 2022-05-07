شاب يقتل شقيقه الأكبر بسبب خلاف على أولوية صيد الأسماك بأسيوط

أقدم شاب على قتل شقيقه الأكبر في محافظة أسيوط، اليوم السبت، بسبب خلاف بينهما على أولوية صيد الأسماك، بدائرة قسن شرطة ثاني أسيوط، تم نقل المجني عليه إلى المستشفى الجامعي مصاباً بطلق ناري، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مديرية الأمن بمقتل شاب على يد شقيقه

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، إخطاراً من اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شخص بطلق ناري، ولفظ أنفاسه الأخيرة، على يد شقيقه الأصغر، على أثر خلاف بينهما على أولوية صيد الأسماك، تطور إلى مشاجرة بينهما، قام خلالها الأخ الأصغر بإطلاق النار على شقيقه الأكبر، فأرداه قتيلاً في الحال

الشرطة تنتقل لمسرح الجريمة للمعاينة

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف وقوات من رجال الشرطة من مباحث قسم ثاني أسيوط، إلى محل البلاغ بدائرة حي شرق أسيوط، برئاسة المقدم بركات أحمد بركات، رئيس مباحث القسم، والرائد أحمد أبودومة، والرائد حسام البارودي، وتبين بالفحص إصابة شخص يُدعى «حسانين ص. ح.»، 42 سنة، بطلق ناري، على يد شقيقه الأصغر، يُدعى «أحمد»، 27 سنة، بسبب خلاف على أولوية صيد الأسماك، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الجامعي، إلا أنه لفظ أنفاسه متأثراً بإصابته.

اتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقة المتهم

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط وإحضار المتهم، الذي فر من محل الواقعة، والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.