3 وزراء يناقشون استعدادات استضافة مصر لمؤتمر COP 27 في شرم الشيخ

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، بمقر هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آخر المستجدات ملف تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، بالإضافة إلى بحث آليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة، ضمن استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل.

ورحب الدكتور خالد العناني بالوزراء والمحافظ والحضور كافة في الاجتماع التنسيقي الذي يأتي في ضوء استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر COP 27"على أفضل وجه وبالشكل الذي يليق بسمعة مصر سياحيًا ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبري.

تحويل القطاع السياحي إلى قطاع أخضر ومستدام

واستهل «العناني»، حديثه، مثمناً على الجهود الضخمة التي تبذلها وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومحافظة جنوب سيناء في العمل بشكل قوي على منظومة التخلص الآمن من المخلفات في مصر ولا سيما مدينة شرم الشيخ لإظهار المدينة في أبهى صورة لها.

كما توجه بالشكر لمحافظة جنوب سيناء نظراً لما تشهده مدينة شرم الشيخ من تطور، لافتاً إلى أن الجميع متفائل للغاية بأن الدولة المصرية ستُظهر مدينة السلام في أبهى صورها وستكون جديرة بتنظيم هذا المؤتمر الهام، كما توجه بالتحية والشكر لوزارة الخارحية المصرية على كافة أوجه التعاون والدعم التي يتم تقديمها للاستعداد لهذا المؤتمر الهام، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحويل القطاع السياحي إلى قطاع أخضر ومستدام وخاصة بمدينة شرم الشيخ حيث حصل حتى الآن 109 فنادق، و40 مركزًا للغوض والأنشطة البحرية على شهادة الممارسات الخضراء.

منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان أولاً بأول كافة المستجدات الخاصة باستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ COP 27 لتكون مصر في أبهي صورها خلال هذا الحدث الدولي الهام .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الحكومة تسعي لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة والإنضباط لا تقل عن المدن العالمية فى هذا مجال المخلفات بمدينة شرم الشيخ بصورة خاصة ومحافظة جنوب سيناء بشكل عام وتحويل شرم الشيخ الي مدينة خضراء مستدامة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير للمخلفات.

وأوضح «شعراوي»، أنه جاري التعاقد مع تحالف مصري للعمل في منظومة المخلفات بالمحافظة وتقديم خدمات الجمع والنظافة للشوارع والميادين العامة والمحاور ونقل المخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق وكذا الشواطئ والسفاري والحدائق والتوعية البيئية للعمل في منظومة المخلفات بشرم الشيخ بشكل حضاري يعكس صورة مصر أمام العالم خلال فعاليات المؤتمر ويحافظ على استمرار شرم الشيخ في مقدمة المدن المستدامة بالعالم، لافتًا الي أنه تم الوضع فى الاعتبار المجتمع المحلي وأبناء المحافظة للعمل فى المنظومة الجديدة .

كما أكد وزير التنمية المحلية علي تقديم الوزارة كل الدعم المطلوب للمحافظة في منظومة المخلفات بالشراكة مع وزارة البيئة حيث تم تنفيذ عددًا من مشروعات البنية التحتية للمنظومة خلال الفترة الماضية بما يهدف في النهاية إلى أن تكون مدينة شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام الرأي العام العالمي وتكون مدينة خضراء تحقق معايير الاستدامة المحلية.

استغلال الموارد الطبيعية بشكل صحيح لتحقيق النمو فى السياحة البيئية

ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تقديرها لوزارة السياحة و الآثار على جهودها المستمرة لدعم السياحة البيئية والمشاركة في الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 والعمل على دمج البعد البيئي في القطاع السياحي واستغلال الموارد الطبيعية بشكل صحيح لتحقيق النمو فى السياحة البيئية مع المحافظة على الموارد الطبيعية للوصول للاستدامة والتناغم بين القطاعين السياحي والبيئي ليعكس صورة تليق باسم مصر عالميا ويكون فرصة حقيقية لدعم القطاع السياحي البيئي كأحد أهم الروافد الاقتصادية الهامة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ كأحد محاور التحول إلى الأخضر والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى إن إدارة المخلفات تعني إن المنشأة المنتجة للمخلفات تكون مسئولة عن التأكد من التخلص الآمن منها بدء من الجمع إلى النقل للمحطة الوسيطة والتعاقد مع مصنع التدوير أو الدفن الآمن، مشددة على أن الدولة في سبيل تحقيق الإدارة السليمة للمخلفات قررت البدء أولًا في إقامة البنية التحتية خلال العامين الماضيين والتعاقد مع شركات القطاع الخاص بما يضمن حسن الإدارة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه بصدد الاستعداد لمؤتمر المناخ والوصول إلى خدمة مختلفة تم التوافق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء على قيام إحدى الشركات المسئولة عن النظافة بالمدينة بكافة محاورها بدءًا من الجمع والنقل ونظافة الشوارع مشيرة إلى أن الأعمال تتضمن أيضا تنفيذ برامج توعوية والجمع والفرز من المنبع وتم الاتفاق على إجراءات الحصول على الخدمة من المنشات السياحية.

واستعرض الاجتماع مستجدات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمدينة، بالإضافة إلى عرض لعدد من مشروعات البنية التحتية والمقترحات لتطوير هذه المنظومة والتخلص بشكل آمن من المخلفات، بالإضافة إلى التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من الإجراءات اللوجستية الخاصة بمؤتمر Cop27 وفقاً للجدول الزمني المحدد بذلك.