«هيئة الكتاب»: لا نمتلك كل منافذنا عدا منفذين.. ونتفاوض مع الملاك

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة تعمل بأعلى جودة ممكنة وأقل سعر، مشيرًا إلى أن كل منافذها ليست مملوكة للمحافظات عدا منفذين اثنين في بورفؤاد والإسماعيلية، إذ أن البقية إما مملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية أو ملاك أفراد.

حكم المحكمة الدستورية

وأضاف «الحاج» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن هذه المنافذ خضعت للحكم الأخير الخاص بالإيجارات الدائمة، وهو حكم المحكمة الدستورية، إذ أن الهيئة العينية المؤجرة من أفراد أو شركات يجب أن ترد هذه المنافذ خلال 5 سنوات، وبالتالي فإن الأمر ليس طارئا.

رد فعل الهيئة على إصدار الحكم القضائي

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب: «عندما تم إقرار الحكم بدأنا نعمل على مجموعة محاور، الأول هو التفاوض مع الملاك، الثاني إيجاد بدائل، ولكن لن يتم إيجاد بديل في مدينة مثل طنطا الآن، لأن الهيئة مستمرة فيها لمدة 3 سنوات أخرى، وبالتالي يجب أن يكون البديل جاهزا قبل الإخلاء بسنة».

وأشار إلى أن هناك بروتوكولات تعاون مع جامعات وأندية وقصور ثقافة، لبدء عمل منافذ في المحافظات، لافتًا إلى أن الهيئة ستسلم من مبادرة «كشك كتابك» بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة نحو 81 كشكا لتكون منافذ بيع كتب موزعة في 5 محافظات، أي أن الـ28 منفذا للهيئة مرشحة لتكون 350 منفذا خلال 3 سنوات.