رئيس التحرير

محمود مسلم

«هيئة الكتاب»: لا نمتلك كل منافذنا عدا منفذين.. ونتفاوض مع الملاك

كتب:

شريف سليمان
08:45 م | الإثنين 18 يوليو 2022
الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب

الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة تعمل بأعلى جودة ممكنة وأقل سعر، مشيرًا إلى أن كل منافذها ليست مملوكة للمحافظات عدا منفذين اثنين في بورفؤاد والإسماعيلية، إذ أن البقية إما مملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية أو ملاك أفراد.

حكم المحكمة الدستورية 

وأضاف «الحاج» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن هذه المنافذ خضعت للحكم الأخير الخاص بالإيجارات الدائمة، وهو حكم المحكمة الدستورية، إذ أن الهيئة العينية المؤجرة من أفراد أو شركات يجب أن ترد هذه المنافذ خلال 5 سنوات، وبالتالي فإن الأمر ليس طارئا.

رد فعل الهيئة على إصدار الحكم القضائي

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب: «عندما تم إقرار الحكم بدأنا نعمل على مجموعة محاور، الأول هو التفاوض مع الملاك، الثاني إيجاد بدائل، ولكن لن يتم إيجاد بديل في مدينة مثل طنطا الآن، لأن الهيئة مستمرة فيها لمدة 3 سنوات أخرى، وبالتالي يجب أن يكون البديل جاهزا قبل الإخلاء بسنة».

وأشار إلى أن هناك بروتوكولات تعاون مع جامعات وأندية وقصور ثقافة، لبدء عمل منافذ في المحافظات، لافتًا إلى أن الهيئة ستسلم من مبادرة «كشك كتابك» بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة نحو 81 كشكا لتكون منافذ بيع كتب موزعة في 5 محافظات، أي أن الـ28 منفذا للهيئة مرشحة لتكون 350 منفذا خلال 3 سنوات.

اقرأ المزيد:

«الفيزياء والحياة» جديد «دنيا العلم» في الهيئة العامة للكتاب

«نزهة في أرض المسرح».. آخر إصدارات الهيئة العامة للكتاب

«عواصم مصر الفرعونية» في أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

«الاغتراب في أدب يحيى حقي».. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

خطوات شراء إصدارات الهيئة العامة للكتاب «أونلاين».. هتوصلك لحد البيت

الهيئة العامة للكتاب: المصريون يقرأون 700 مليون ساعة في الأسبوع

الهيئة العامة للكتاب: 51 دولة تشارك في المعرض.. وإقبال كثيف في أول أيامه

«الأمن المجتمعي» أحدث إصدارات «رؤية» عن الهيئة العامة للكتاب
بقلم شريف سليمان