إحالة عاملين بالمستشفى العام في الفيوم للنيابة.. «زوروا نتيجة مسحات كورونا»

أحال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فنيي معمل بمستشفى الفيوم العام إلى النيابة العامة، لتورطهما في تزوير نتائج مسحات فيروس كورونا الخاصة بالمسافرين للخارج وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة.

منشور لإحدى السيدات كشف الواقعة

وكانت إحدى السيدات قد نشرت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ما يفيد بتعرضها لعملية احتيال من فنيي معمل بمستشفى الفيوم العام، بخصوص نتائج مسحات كورونا الخاصة بأبنائها المسافرين للخارج، موضحة أنّ نتيجة المسحة التي أجريت لهم بالمعمل كانت إيجابية، واحتالا عليها لتسليمها نتيجة مسحة سلبية «مزورة» لفيروس كورونا من أحد المعامل الخاصة، ثم أرسلا النتائج المزورة على واتساب إليها، نظير دفع مبلغ مالي.

فتح تحقيق بالواقعة

وتواصلت مديرية الصحة بناءً على توجيهات محافظ الفيوم، مع السيدة التي أكدت بدورها جميع التفاصيل، وفتحت المديرية تحقيقاً مع جميع العاملين بالمعمل في نفس يوم الواقعة، ومواجهتهم بالتفاصيل التي أوردتها الشاكية، وتم التأكد من صحة إجراء المسحات بمعمل مستشفى الفيوم العام وإيجابيتها، كما تبين صحة واقعة الاحتيال والتزوير من فنيي المعمل على أبناء الشاكية، وأقرا بأنهما المسئولين الوحيدين عن واقعة الاحتيال والتزوير وبراءة إدارة المستشفى والمعمل وزملائهم بالعمل، من أي عملية تلاعب في نتائج مسحات كورونا الصادرة من مستشفى الفيوم العام.

إحالة الفنيين للنيابة العامة

وقرر محافظ الفيوم فتح تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، وإحالة فنيي المعمل المتورطين في الاحتيال والتزوير إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم بشأنهما حتى يكونا عبرة لغيرهما ممن تسول لهم أنفسهم الاستهانة بأرواح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، واستغلال عملهم الحكومي في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

مداهمة المعمل المتورط

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتشكيل حملة من العلاج الحر بالتنسيق مع الشرطة، لمداهمة المعمل المشتبه تورطه في إصدار النتائج المزورة، وبالفعل أغلقت الحملة المعمل وتم تشميعه والتحفظ على محتوياته لإدارته دون ترخيص، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.