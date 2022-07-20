سائق «توك توك» يعثر على طفلة في حالة إعياء بالفيوم.. «متعرفش غير اسمها»

طفلة هزيلة نحيلة الجسد تنام على جانب الطريق، يبدو عليها علامات التعب والإرهاق وإصابتها بالإعياء، ذلك المشهد الذي آلم سائق «توك توك» فترك عمله ووقف إلى جوارها وحاول إيقاظها ليجدها غير قادرة على الحديث بصورة جيدة، كل ما استطاع أن يعرفه هو اسمها، ليتجه بها على الفور إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية وعلاجها بالمستشفى لحين العثور على أسرتها.

بلاغ بالعثور على طفلة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد حضور سائق «توك توك» إلى ديوان القسم، وتسليمه طفلة عثر عليها في حالة إعياء بأحد الشوارع بالمركز.

وأوضحت الطفلة أنّها تدعى أميرة حسين ووالدتها تدعى عفاف، دون أن توضح سبب تواجدها في الشارع أو عنوان أسرتها لإصابتها بحالة إعياء، وجرى نقلها إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها لحين إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

إيداع الطفلة بدار رعاية

وعقب الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على الطفلة، جرى إيداعها في أحد دور الرعاية لحين الوصول لأسرتها وتسليمها لهم، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطفلة وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

حملة للبحث عن أسرتها

على جانب آخر، نشر سائق «التوك توك» صورة الطفلة التي عثر عليها على الصفحات والمجموعات العامة الخاصة بمحافظة الفيوم، مُطالباً من يتعرف عليها أنّ يتواصل معه أو يذهب إلى مركز شرطة سنهور ويخبرهم بما يعرفه، أو يخبر أهلها ليتمكنوا من الوصول إليها واستعادتها مرة أخرى لتعيش بين أسرتها بدلاً من أن تبقى في دار رعاية.