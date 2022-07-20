توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض في درجات الحرارة

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس على كل الأنحاء خلال الـ72 ساعة مقبلة، في الفترة من غدٍ الخميس الموافق 21 يوليو حتى السبت 23 من نفس الشهر.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وأشار خبراء الأرصاد، في بيان، إلى أنه بداية من غد الخميس، سوف تشهد درجات الحرارة انخفاضا ما بين 2-3 درجات على المحافظات الشمالية للبلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى، وحتى شمال الصعيد، إذ يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار، ومعتدل لطيف ليلا، في حين تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مرة أخرى بدءا من السبت المقبل.

درجات الحرارة الخميس 21 يوليو 2022

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء، خلال الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الجمعة 22 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة السبت 23 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.