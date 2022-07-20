من تصريحاتها عن عمرو دياب إلى حسن أبو السعود.. أزمات في حياة شيرين

عادت الفنانة شيرين عبدالوهاب مرة أخرى لتصدر المشهد بتصريحاتها المثيرة للجدل، بعد المداخلة الهاتفية التي أجرتها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، مساء أمس، وهاجمت خلالها زوجها السابق حسام حبيب، وأطلقت تصريحات عن الموسيقار الراحل حسن أبو السعود أغضب عائلته ومحبيه.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تخلق فيها شيرين عبدالوهاب حالة واسعة من الجدل بسبب تصريحاتها، التي أدخلتها في عدد من الأزمات، كان أبرزها هجومها على الفنان عمرو دياب خلال حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيرين عبدالوهاب خلال الحفل، وهي تتحدث عن «الهضبة»، قائلة: «كبر وراحت عليه»، ومع حالة الجدل والهجوم الكبير الذي تعرضت له، اعتذرت «عبدالوهاب» عن التصريح ووصفته بـ«ذلة لسان»، ولكن عادت لتؤكد أن تصريحاتها كانت متعمدة، وأنها تقصد ما قالته.

التحقيق مع شيرين في «الموسيقين».. واتهامات بالإساءة

«أزمة ما شربتش من نيلها».. تعتبر تلك الأزمة الأبرز في تاريخ شيرين عبدالوهاب، والتي كادت بسببها أن تتوقف تمامًا عن الغناء، ويعود تاريخ الواقعة في 2017، عندما طالبها أحد حضور حفلها في لبنان أن تغني «ماشربتش من نيلها»، لترد المطربة ساخرة: «هيجيلك بلهارسيا».

وتعرضت شيرين لهجوم شديد بسبب تلك الواقعة واتهمها البعض بالإساءة إلى مصر، حتى أن ملحن الأغنية طلب سحبها منها، ووصل الأمر إلى التحقيق معها في نقابة المهن الموسيقية، ولم تكن المرة الأخيرة التي تتوجه فيها للتحقيق في النقابة، فبعد عامين وتحديدا في 2019، تم تحويلها للتحقيق بسبب تصريحاتها في حفلها بالبحرين، حيث قالت للجمهور: «أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن»، وتم وقفها عن الغناء لحين التحقيق معها بتهمة الإدلاء بتصريحات «تضر بالأمن القومي».

شيرين عبدالوهاب تثير أزمة بسبب حذائها في «ذا فويس»

كما أثارت شيرين عبدالوهاب غضب الجمهور أثناء مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج المواهب «ذا فويس»، حيث ضغطت على زر الإعجاب لأحد المتسابقين مستخدمة حذائها، وهو أدى إلى هجوم كبير عليها على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشب أيضًا خلاف كبير بين شيرين وجارها الفنان شريف منير، وصل إلى ساحات القضاء في 2014، وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها ألفين جنيه، واشترط «منير» الاعتذار ليتنازل على الحكم الصادر ضد شيرين، وبالفعل قدمت اعتذارًا رسمي عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، وقالت: «أعتذر أنا الفنانة شيرين عبدالوهاب عن أي سوء تفاهم، أو عصبية زائدة غير مقصودة تجاه الفنان شريف منير والسيدة زوجته».

شيرين عبدالوهاب تهاجم عمرو مصطفى: «صوته وحش»

وهاجمت شيرين عبد الوهاب، الفنان عمرو مصطفي في أحد البرامج التلفزيونية، وقالت إن صوته سيء، متابعة: «أخره يسمعني لحن لكن ميغنيش»، ليخرج عمرو مصطفى بعد ذلك ويبادلها الهجوم.