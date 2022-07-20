«سعد» سافر السعودية لتوفير مصدر رزق لأبنائه فعاد جثة.. وأسرته: ننتظر دفنه

خيّمت حالة من الحزن على أهالي عزبة حافظ بالوحدة المحلية بأبو جندير بمركز إطسا في الفيوم، بعد وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عمله في المملكة العربية السعودية، مما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة وجرى نقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتم إسعافه، ليموت شهيدُا للقمة العيش، ويرحل تاركًا حزنًا كبيرًا في قلوب الجميع.

وفاة «سعد» في حادث مأساوي

وكان سعد رشاد حامد، قد سافر إلى المملكة العربية السعودية قبل عدة أعوام، تاركًا أسرته بمحافظة الفيوم بحثًا عن لقمة العيش ولتوفير حياة كريمة لأسرته وأبنائه، إلا أنّه أثناء ذهابه للعمل صدمته سيارة ملاكي فسقط غارقًا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى.

وقال أحمد صلاح، نجل عم الشاب الراحل، إنّ سعد شهيداً للقمة العيش، إذ دفع سنوات من عمره لتوفير حياة كريمة لأبنائه حتى لفظ أنفاسه، موضحًا أنّ أسرته في حالة صدمة شديدة، وأنّهم تواصلوا مع أقاربهم في السعودية لإنهاء إجراءات إرسال جثمانه إلى مصر لتشييع جنازته إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بأبوجندير.

أسرة الأب في انتظار وصول جثمانه

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المصريين في السعودية أقاموا صلاة الجنازة على «سعد» في مسجد عبدالله بن ناصر المهيني تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك سلمان بحي العارض شمال الرياض، لحين وصول الجثمان إلى أرض الوطن، وتشييعه إلى مثواه الأخير، مؤكدا أن الجميع في حالة صدمة من وفاته، خصوصًا نجله الأكبر أدهم الذي كان مقربًا جدًا منه: «وجعت قلوبنا يا أبو أدهم يا أجدع شباب العائلة»، موضحًا أنّه حتى الآن لم يتم تحديد موعد وصول الجثمان لمصر.