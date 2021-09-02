«شهيد لقمة العيش».. مصرع مزارع في انقلاب «تروسيكل» بالفيوم

لم يكن الرجل الأربعيني يعلم أنّ رحلته من أجل توفير لقمة العيش لأبنائه ستنتهي بوفاته، فلقد اعتاد أن يخرج فجر كل يوم من منزله، ويذهب للعمل في نقل العمال أو الفواكه من مزارع الفاكهة الواقعة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، فاستيقظ من نومه، وأدى صلاة الفجر، ثم انطلق في رحلة البحث عن لقمة العيش، دون أن يدري أنّ اليوم سيكون هو آخر أيام حياته، وأنّ مصدر رزقه سيكون سبباً في وفاته، بعدما انقلب التروسيكل به، بسبب انفجار إحدى إطاراته.

بلاغ بانقلاب تروسيكل على طريق أسيوط الصحراوي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص في العقد الرابع من العمر، إثر انقلاب تروسيكل خاص به، بسبب إنفجار إطاره خلال سيره على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قبل مفارق «جرزا»، باتجاه أسيوط نطاق المركز، فسقط على رأسه وأصيب بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وذلك خلال عودته من عمله في إحدى مزارع الفاكهة على الطريق.

بيانات «شهيد لقمة العيش» في حادث التروسيكل

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، كما انتقل ضباط مركز شرطة طامية، برئاسة المقدم محمد عبد الحكم، رئيس مباحث مركز شرطة طامية، إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وجرى العثور على جثة «عبود عبد الكريم محمد»، 47 سنة، مقيم بمركز طامية، وتبينّ أنّه عامل باليومية في مزارع الفاكهة على طريق أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى طامية المركزي

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة، وجرى إخطار أسرة المتوفي ليتسلموا جثته وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.