«شعبة الذهب»: الجرام زاد 8 جنيهات خلال ساعات.. والأوقية بـ 1708 دولارات

أعلنت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الذهب، 8 جنيهات، مقارنًة بأسعاره خلال تعاملات الصباح، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 وفقًا لبيان «الشعبة»، 985 جنيهًا، من 974 جنيه صباحاً.

1126 جنيه سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب 24 في تعاملات الظهيرة، حسب البيان، 1126 جنيهًا من 1118 جنيهًا صباحًا، بفارق 8 جنيهات، بينما كان سعر الذهب عيار 18 صباحًا 838 جنيهًا، قبل أن يرتفع إلى 844 جنيهًا، وفق البيان.

658.5 جنيه سعر جرام الذهب عيار 14

وأشارت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن سعر الأوقية بلغ 1708 دولارات أمريكية، في حين يبلغ سعر الذهب عيار 14 في التعاملات الحالية، 658.5 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21، دون مصنعية ودمغة وضريبة 7880 جنيهًا.

يُذكر أن المعدن الأصفر يشهد خلال الفترة الأخيرة، تراجعًا كبيرًا، نتيجة إقبال المستثمرين على التحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي بالاستثمار في الدولار الذي وصل أعلى مستوى في 20 عاماً بدعم من قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «تريدنيج إيكونوميكس».

وفي وقت سابق اليوم، كشفت دار سك العملة البريطانية، عن ارتفاع مبيعات عملاتها المصنوعة من السبائك الذهبية بنسبة 8% خلال الفترة من «مارس - يونيو 2022»، مؤكدةً أنها لا تزال تلقى مبيعاتها طلباً قوياً بين المستهلكين الأمريكيين.

وقدر تقرير فني لـ«Research and Markets»، حجم سوق المجوهرات العالمي المتوقع بحلول 2030، بنحو 519.90 مليار دولار، وسط أداء شرائي كبير من جانب الهند والصين، اللتان تمثلان 50% من الطلب العالمي على المعدن الأصفر.