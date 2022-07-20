مصادر: الموعد المقترح لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 20 أغسطس

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة استقرت بنسبة كبيرة على عقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، مؤكدا أنّ الموعد المحدد والمقترح حتى الآن لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023، هو يوم السبت 20 أغسطس.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ هناك توجها لاختصار فترة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022، بحيث يتم البدء مبكرا في امتحانات الدور الثاني، حتى ينعكس ذلك على إعلان نتيجة الدور الثاني مبكرا، ومن ثم تقديم النتيجة إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات، ليبدأ العام الدراسي في النصف الثاني من سبتمبر، والمقترح حتى الآن أن ينطلق يوم السبت 17 سبتمبر.

الموعد المقترح لنتيجة الثانوية العامة

وفيما يخص نتيجة الثانوية العامة 2022، قال المصدر إنّ الموعد المقترح حتى الآن لإعلان نتيجة الدور الأول لإتمام شهادة الثانوية العامة، بعد نهاية الامتحانات بـ11 أو 12 يوما على أقصى تقدير: «انتظروها أيام 31 يوليو، أو 1 أو 2 أغسطس».

وأضاف المصدر، أنّه نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، فور اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعلان التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية وبدء الدراسة غدا

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه سيتم إعلان تفاصيل موعد إعلان نتيجة الدور الاول لإتمام شهادة الثانوية العامة 2022/2023، وجداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، غدا الخميس علي الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تمام الساعة الواحدة ظهر الخميس 21 يوليو.