مصادر: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بين 31 يوليو و2 أغسطس

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الموعد المقترح وشبه النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون بداية شهر أغسطس المقبل، على أن يكون الموعد بحد أقصى بعد نهاية الامتحانات بـ11 أو 12 يوما على أقصى تقدير: «انتظروها أيام 31 يوليو، أو 1 أو 2 أغسطس».

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ وزارة التربية والتعليم لا تريد التعجّل في إعلان نتيجة الثانوية العامة، كي يحصل كل طالب على حقه كاملا، موضحا أنّ التصحيح الإلكتروني للامتحانات لا يوجد به أخطاء، وهناك أكثر من مرحلة للمراجعة والرصد وتجميع الدرجات بدقة.

وأضاف المصدر، أنّه سيكون هناك من 10 إلى 12 يوما بعد آخر أيام امتحانات الثانوية العامة والتي تنتهي غدا (21 يوليو)، لمزيد من التدقيق قبل إعلان نتيجة الدور الأول رسميا.

إعلان نتيجة الثانوية العامة على الموقع الرسمي

ولفت المصدر، إلى أنّه سيتم تحديد أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية قبل يوم من اعتماد نتيجة الثانوية العامة، وفور الاعتماد الرسمي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سيتم تهنئة الأوائل هاتفيا.

وتابع المصدر، أنّه سيتم إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم كما هو معتاد، وسيتم إعلانها في اليوم التالي بجميع المدارس الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بعد تسليمها إلى مندوبي المديريات التعليمية.

وفي السياق ذاته، يختتم طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، غدا الخميس، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الأحياء، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.