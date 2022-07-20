توزيع درجات الأحياء للثانوية العامة 2022.. 50 سؤالا في 3 ساعات

توزيع درجات الأحياء للثانوية العامة 2022، من أكثر الكلمات بحثا على مؤشر جوجل من جانب طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية، الذين يؤدون الامتحان غدا الخميس، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وذلك في آخر أيام الامتحانات وفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم.

ويختتم طلاب الثانوية العامة، غدا الخميس، الشعبة العلمية «علوم» الامتحان في مادة الأحياء، كما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا»، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

ويبدأ امتحان مادة الأحياء في التاسعة صباحا، ويستمر لمدة الثلاث ساعات، على أن ينتهي في الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة.

توزيع درجات الأحياء للثانوية العامة 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، توزيع درجات الأحياء للثانوية العامة 2022 لشعبة علمي علوم:

- إجمالي عدد أسئلة الأحياء 50.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10.

- الدرجة النهاية الكبرى 60.

- الدرجة النهاية الصغرى 30.

السبت آخر أيام امتحانات الثانوية للمتفوقين

وبعد عرض توزيع درجات الأحياء للثانوية العامة 2022، يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه أدي اليوم طلاب الثانوية العامة المكفوفين، الامتحان في مادة الاقتصاد، مؤكدة أنه تم التواصل مع جميع غرف العمليات بالمحافظات قبل الامتحان للتأكد من وصول الأسئلة.

وقالت الوزارة، إن امتحانات مدارس المكفوفين مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى الطلاب باللجان الامتحانية، مؤكدة أن أجواء الامتحان منضبطة، والوزارة لم تتلق أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

كما طالبت وزارة التعليم، بالتنبيه على الطلاب بمدارس المتفوقين STEM، بأن امتحانات الدور الأول مستمرة وحتى يوم السبت المقبل.