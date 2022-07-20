مصدر بالتعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال 12 يومًا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصلة المركز القومي للامتحانات أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه من المرجح إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال 12 يومًا من الآن، مؤكدا وجود 3 مقترحات لموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن تظهر يوم 31 يوليو الجاري، أو 1 أغسطس أو 2 أغسطس المقبلين، لافتًا إلى أن الوزارة لم تستقر الوزارة حتى الآن على الموعد النهائي.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022.. المشاورات مستمرة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هناك مشاورات مستمرة حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وأن هناك اجتماعًا اليوم سيتم خلاله حسم القرار النهائي بشأن موعد إعلان النتيجة، وسوف يعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر غدٍ الخميس الموافق 21 يوليو الجاري، لافتا إلى أن أعمال التصحيح تتم بصورة إلكترونية دون تدخل العنصر البشري، لتجنب أي أخطاء في نتيجة الثانوية العامة.

تحويل 68 حالة غش إلى الشؤون القانونية

وأضاف المصدر، أنه تم تحويل 68 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة، للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ضد الطلاب الغشاشين، مؤكدا أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم تحديده خلال الساعات القليلة المقبلة، منوها بأن تقدير درجات طلاب الثانوية العامة سيتم أيضا إلكترونيا، لتجنب أي أخطاء وكل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها.

وزير التعليم يحسم موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال 24 ساعة

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سوف يحسم موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الـ24 ساعة المقبلة، وتحديدا ظهر غد الخميس الموافق 21 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن هناك مشاورات لاختيار الموعد المناسب لإعلان نتيجة الثانوية العامة.