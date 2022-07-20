مصرع شخص صدمه قطار في بني سويف.. «جثته تحولت لأشلاء»

لقى شخص مصرعه في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، بعد أن دهسه قطار في محطة السكة الحديد بمدينة ببا جنوب المحافظة، ونقلت سيارة الإسعاف جثته إلى مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوفاة شخص صدمه قطار في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا باصطدام قطار بشخص في محطة السكة الحديد بدائرة مركز شرطة ببا، ولقى مصرعه في الحال.

التحريات الأولية: جاري التعرف على بيانات الضحية

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشخص المتوفى «مجهول الهوية»، ولم يتم التعرف على بياناته بسبب تحول الجثة إلى أشلاء بعد أن صدمها القطار، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

شهود عيان يكشفون سبب الحادث

وأكد شهود العيان، أنه حال توقف القطار المتجه من سوهاج إلى القاهرة بمحطة ببا، نزل منه شخص قاصدًا عبور الجهة الأخرى للشريط الحديدي لملأ زجاجة مياه من مبرد مياه «كولدير» على رصيف المحطة، فصدمه قطارًا آخر آتيًا من الجهة المقابلة ولقى مصرعه في الحال.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.