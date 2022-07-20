تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. مستمر على موقع دعم مصر الرقمي

أعلنت وزارة التموين استمرار تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل على موقع دعم مصر الرقمي، الذي خصصته وزارة التموين لخدمة تسجيل رقم المحمول فقط لأصحاب البطاقات التموينية بشرط أن يتم تسجيل رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة المدون اسمه على بطاقة التموين.

آخر موعد لـ تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

وكشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، في تصريح لـ«الوطن» عن أن تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل مستمر على موقع دعم مصر الرسمي حتى بعد انتهاء المهلة المحددة بـ31 يوليو الجاري التي كانت محددة لانتهاء عملية التسجيل كآخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين.

ومن المقرر أيضا استمرار مكاتب التموين على مستوى المحافظات في تسجيل رقم الموبايل للمواطنين المترددين على المكاتب التابعة لهم طبقا لمحل الإقامة، بشرط أن يتقدم صاحب البطاقة التموينية برقم هاتف مسجل باسمه في إحدى شركات المحمول.

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل على موقع دعم مصر الرقمي

وتشمل خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل على موقع دعم مصر ما يلي:

1- تصفح موقع دعم مصر الرسمي من هنا.

2- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ومدون على كارت البطاقة.

3- يظهر مباشرة اسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية المراد تسجيل رقم الموبايل باسمه.

4- تدوين رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات المحمول الأربعة.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي مدة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين حتى يوم 31 يوليو الجاري، إلا أن موقع دعم مصر الرسمي يستمر في تقديم هذه الخدمة لأصحاب البطاقات التموينية، طبقا لتصريحات مستشار وزير التموين.