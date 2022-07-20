التموين: استمرار تسجيل رقم الموبايل على البطاقات بعد انتهاء مهلة 31 يوليو

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن موقع دعم مصر الرسمي مستمر في تفعيل خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية بعد انتهاء المهلة المحددة بـ 31 يوليو، التي كان محددا لها أن تكون آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، موضحا أن التسجيل أصبح دائما ومستمرا.

استمرار تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وأضاف مستشار وزير التموين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن رابط موقع دعم مصر الرسمي، مستمر في تقديم خدمة تسجيل رقم الموبايل للمواطنين الذين لم يستكملوا تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل، من خلال الخدمة المفعلة عليه حاليا والخاصة بتسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية.

إتاحة الخدمة لأصحاب البطاقات التموينية

وأضاف مدكور: «بعد انتهاء مهلة 31 يوليو والمحددة بآخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، لن يغلق موقع دعم مصر الأيقونة الخاصة بالتسجيل ولكن تظل مفعلة ومتاحة أمام أصحاب البطاقات التموينية لتحديث بطاقاتهم وتسجيل الرقم في أي وقت».

كما كشف مستشار وزير التموين، عن أن السيستم الخاص بموظفي مكاتب التموين على مستوى المحافظات لتسجيل رقم الموبايل على البطاقة يظل متاحا أيضا أمام المواطنين الراغبين في تسجيل رقم الموبايل من المكاتب التموينية التابعة لهم طبقا لمحل الإقامة.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الرسمي

وتشمل خطوات تسجيل رقم الموبايل لصاحب البطاقة التموينية على موقع دعم مصر ما يلي:

1- تصفح موقع دعم مصر الرسمي من هنا.

2- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ومدون على كارت البطاقة.

3- يظهر مباشرة اسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية المراد تسجيل رقم الموبايل باسمه.

4- تدوين رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات المحمول الأربعة.