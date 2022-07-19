يستمر المواطنون أصحاب البطاقات التموينية في البحث عن موقع إضافة رقم التليفون لبطاقة التموين دعم مصر ٢٠٢٢، وذلك لتسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين قبل انتهاء المهلة المعلنة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، حول فترة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية، والتي تنتهي يوم 31 يوليو الجاري، وتحديدا بعد 12 يوما.

موقع إضافة رقم التليفون لبطاقة التموين دعم مصر ٢٠٢٢

وتوفر وزارة التموين خدمة إضافة رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر ٢٠٢٢ في خطوات بسيطة، كما يتم إتاحة نفس الخدمة أيضا من خلال التوجه للمكاتب التموينية على مستوى المحافظات، بشرط أن يتوجه المواطن صاحب البطاقة التموينية بنفسه للمكتب التمويني التابع له في الحيز الجغرافي طبقا لمحافظة صدور البطاقة.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الرسمي

1- تصفح موقع دعم مصر الرسمي من هنا.

2- ادخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ومدون على كارت البطاقة.

3- يظهر مباشرة اسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية المراد تسجيل رقم الموبايل باسمه.

4- كتابة رقم الموبايل المسجل بالرقم القومي لصاحب البطاقة في إحدى شركات المحمول الأربعة.

استثناء كبار السن والسجناء من تسجيل رقم الموبايل

كما يمكن لأصحاب البطاقات التموينية إتمام خطوة تسجيل رقم الهاتف المحمول بمساعدة الموظف في المكتب التمويني التابعة له، بشرط أن يتم تسليم رقم موبايل باسم رب الأسرة فقط، إذ أكدت وزارة التموين التجارة الداخلية أنه لن يتم قبول تسجيل رقم موبايل مسجل باسم أيا من أفراد الأسرة باستثناء فقط فئتي كبار السن والسجناء تسهيلا على أسرهم.