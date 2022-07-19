بالخطوات.. كيفية تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2022؟

يشهد محرك البحث العالمي جوجل، زيادة الحركة البحثية من آلاف المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، عن كيفية تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2022، إذ توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا تحديث البطاقة إلكترونيًا عبر الموقع تسهيلًا على المستفيدين من الدعم دون الحاجة للذهاب للمكاتب التموينية.

كيفية تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2022

وعن كيفية تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2022، فإن إتمام خطوة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة يتمّ من خلالها عملية التحديث، التي تتم عبر دعم مصر الرقمي في دقائق معدودة، إذ تتمثل الخطوات في التالي:

1- تصفح رابط موقع دعم مصر 2022 من هنا.

2- تدوين رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا (موجود أسفل كارت بطاقة التموين).

3- يظهر موقع دعم مصر بعد ذلك إلكترونيًا اسم رب الأسرة أو صاحب بطاقة التموين.

4- يطلب موقع دعم مصر كتابة رقم الموبايل المسجل في إحدى شركات المحمول باسم صاحب رب الأسرة.

5- يظهر بعد ذلك رسالة إما بقبول الرقم المحمول اذا كان صحيحا، أو أن الرقم تحت المراجعة للتأكد من أنه مسجل باسم صاحب البطاقة، أو برفض الرقم المحمول إذا كان غير مسجل باسم صاحب البطاقة.

آخر مهلة لتحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الموبايل

وتنتهي مهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتحديث بيانات بطاقة التموين من خلال تسجيل رقم الهاتف المحمول، يوم 31 يوليو الجاري، بعد قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بمدها بدلًا من انتهائها 30 يونيه الماضي، من أجل إتاحة الفرصة للعديد من أصحاب البطاقات التموينية في إنهاء تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، مع استثناء كبار السن فوق 65 عامًا والسجناء من قرار التسجيل.