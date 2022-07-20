يقدم موقع «الوطن» لقرائه خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الموقع فور إعلانها واعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة الثانوية العامة 2022، في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، حيث سيتم استعراض نسب النجاح ومؤشرات المجاميع وعدد الطلاب الفعليين الذين أدوا الامتحانات، علاوة على إعلان نتائج التحقيقات الخاصة بالطلاب الغشاشين، إضافة إلى مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد الذي يتم تطبيقه في الامتحانات لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

سجل بياناتك الآن لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2022 فور إعلانها

ويبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، عن نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث سيسجل الطالب بيناته عبر هذا الرابط، للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزير التعليم: تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة إلكترونيًا

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 ظهر غد الخميس الموافق 21 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لتجنب أي أخطاء خلال إعداد النتيجة، ورصد الدرجات وتقديرها.

707 آلاف و992 طالبا أدوا امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال "شوقي"، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، سيتم تحديده خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية، أدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام، داخل 2089 لجنة، ووسط تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.