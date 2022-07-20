عاجل .. وزير السياحة للمصريين: صوروا جمال بلدكم.. ده أفضل ترويج لها

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنّ الحكومة أتاحت باقة لإمكانية التصوير التجاري في المنشآت الأثرية والسياحية التابعة للدولة في مصر، في إطار التحفيز على تصوير مصر، موضحا أنّ إظهار جمال مصر هو بمثابة «ترويج مجاني».

تكلفة التصوير في الأماكن السياحية

وأضاف العناني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، قبل قليل، أنّ تكلفة التصوير لمدة شهر في الأماكن السياحية تتراوح بين 150 ألف جنيه للإنتاج الأجنبي، أو 50 ألف جنيه للإنتاج المصري.

حملة دولية للترويج للسياحة المصرية

ولفت وزير السياحة والآثار، إلى أنّه يتم التنسيق لإطلاق حملة الترويج للسياحة المصرية دوليا يوم 27 سبتمبر المقبل، في ذكرى مرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد، الذي يواكب اليوم العالمي للسياحة.

وأكمل الوزير، أنّه سيكون هناك طيران منخفض التكلفة لربط مرسى علم بالقاهرة، وشرم الشيخ بالأقصر وغيرها من المدن، موضحا أنّه جار مناقشة قانون يبحث حماية السائحين والعمل على راحتهم، حتى يعودوا لبلادهم سالمين وتشجيعهم للقدوم لمصر.

وناشد وزير السياحة والآثار، السائحين والمصريين بالتصوير في الشوارع والميادين للترويج للسياحة المصرية عبر صفحاتهم، مضيفا: «صوروا وابرزوا جمال مصر على صفحاتكم»، معتبرا ذلك خير ترويج للسياحة المصرية.

وتابع أنّه جرى مناقشة تقرير جهود الدولة المصرية في مجال السياحة، تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية في اجتماع المجلس الأعلى للسياحة في الفترة المقبلة، معربا عن سعادته باستقبال آراء العاملين بالفنادق، وشكرهم لوزارة السياحة على دعم القطاع في الأزمات الفترة الماضية، ما أدى لعدم «قطع عيش» العمال.