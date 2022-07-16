رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022-2023.. اعرف موعد فتحه رسميا

من خلال رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022-2023 يمكن لطلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات حاليا التسجيل لأداء اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط ذلك، وأبرزها كليات الإعلام والتربية الرياضية والفنون التطبيقية، بالإضافة إلى كليات التكنولوجيا والتعليم، وله مواعيد محددة لبدء عمليات التسجيل بالتنسيق مع الجامعات التي كثفت من استعداداتها في الوقت الحالي لأعمال الاختبارات.

أكدت مصادر بالجامعات أن رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022-2023 سيكون متاحا أمام جميع الطلاب عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وذلك وفق تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أنه يجر حالياً إعداد المدرجات الخاصة بالكليات التي تشترط أداء اختبارات قدرات وتجهيزها لاستقبال الطلاب.

فتح باب التنسيق الإلكتروني بعد امتحانات الثانوية العامة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022-2023 يمكّن الطالب من التسجيل في الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، مؤكدة أن الموقع يعلم الطالب بموعد أداء الاختبار وعلى أساسه يجب على كل طالب الالتزام بهذه المواعيد.

وفي سياق متصل، قال محمود فتحي، مسئول شئون التعليم والطلاب بكلية التكنولوجيا والتعليم ببني سويف، إن رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022-2023 سيكون متاح أمام الطلاب الراغبين الالتحاق بالكلية عقب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه لأول مرة إضافة الكلية ضمن قائمة اختبارات القدرات.

التنسيق الإلكتروني شرط التسجيل لاختبارات القدرات

وأضاف «فتحي» لـ«الوطن»، أن رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022-2023 يتيح التقديم لاختبارات القدرات سواء لطلاب الثانوية العامة أو طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، موضحاً أن سيتم الإعلان عن ضوابط اختبارات القدرات قريبا.

وأشار محمود فتحي، إلى أن كلية التكنولوجيا والتعليم بها مسارين الأول تعليمي يدرس الطالب مواد تربية تؤهله لأن يعمل مدرساً في مدارس التربية والتعليم ومسار أخر وهو مسار تكنولوجي من السنة الدراسية الأولى بمصروفات تصل إلى 5000 جنيه للترم الواحد.

كليات تشترط اختبارات قدرات للالتحاق بها

- التربية الفنية

- التربية الموسيقية

- كليات الإعلام

- التربية النوعية

- التمريض

- التربية الرياضية

- الكليات التكنولوجية

- الفنون الجميلة

- الفنون التطبيقية