«ملوش ذنب».. تفاصيل اختطاف عامل خلال تصفية خلاف بين صاحب محل وطليقته

كشفت جهات التحقيق، تفاصيل واقعة خطف عامل واحتجازه داخل شقة في الموسكي بالقاهرة، بسبب وجود خلافات مالية بين صاحب محل تجاري وطليقته، مشيرة إلى أن صاحب المحل التجاري خطط لخطف نجل طليقته بمعاونة اثنين آخرين، واستدرجوه بصحبة عامل، وأثناء اقتياد المجني عليهما عنوة، نجح الأول من الهرب بعد كسر زجاج السيارة، بينما تمكن المتهمون من السيطرة على الآخر، واحتجازه في شقة بالإسكندرية.

خطف واحتجاز عامل بالإكراه

وتمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لخطفهم واحتجازهم عامل بالإكراه، والتعدى عليه بالضرب.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالي، استغاثة أحد الأشخاص مُحتجز داخل مخزن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أمكن ضبط عامل بمحل ملابس كائن بدائرة القسم وبصحبته آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، حال تواجدهما داخل المخزن محل البلاغ.

خلافات مالية

وأفادت تحريات المباحث أنه بسؤال الأول أقر بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بين صاحب المحل، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، وطليقته ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، حول مبلغ مالي، ومماطلته والتهرب منه، فخطط لاختطاف نجلها لإجبارها على رد المبلغ المالي، وفي سبيل ذلك قاما بالتواصل مع نجل طليقته بدعوى إنهاء تلك الخلافات وعلمه من الأخير بتواجده بشقة مستأجرة بالإسكندرية، فاصطحب المتهم الثاني، الأول، وعامل آخر بالمحل ملكه، مستقلين سيارته وتوجهوا لمحافظة الإسكندرية، وفور وصولهما للشقة المشار إليها تقابلوا مع نجل طليقته وبصحبته المجني عليه، فحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب تلك الخلافات.

وتمكن نجل طليقة الثاني من الهرب وكسر زجاج السيارة المشار إليها، فاصطحبوا المجني عليه كرها عنه داخل السيارة، واحتجزوه بالمخزن محل البلاغ والتعدي عليه بالضرب، محدثين ما به من إصابات.

ضبط السيارة المستخدمة في جريمة القتل

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، كما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن ضبط السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه والتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته المشار إليها، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.