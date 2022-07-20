مصرع طفل أثناء لهوه بطائرة ورقية في الفيوم.. «وقع من الدور الرابع»

اعتاد محمد حمادة الهواري صاحب الـ 10 سنوات، أن يصعد يوميًا إلى الدور الرابع أعلى سقف منزله في قرية كفر محفوظ بنطاق مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، ليلهو ويلعب بطائرته الورقية التي كان يحبها كثيرًا، وكان ينبهر بتحليقها عاليًا، حتى دفع حياته ثمناً لسعادته البسيطة، إذ سقط من الدور الرابع أثناء لهوه بطائرته الورقية بعد أن اختل توازنه ليسقط أمام منزله جثة هامدة.

بلاغ بمصرع طفل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقي بلاغاً من أهالي قرية كفر محفوظ بمصرع طفل صغير إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله.

الشرطة تعاين الجثة

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع الطفل محمد حمادة هواري 10 سنوات، إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بالطابق الرابع أثناء لهوه بالطائرة الورقية الخاصة به، حيث اختل توازنه وسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه بعدما ارتطم رأسه بقوة في الأرض.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة التي أمرت بندب مفتش الصحة وتوقيع الكشف الطبي على الجثة وإصدار تصاريح الدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم جثة الطفل لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

على جانب آخر، اتشحت قرية كفر محفوظ بالسواد حزنًا على وفاة الطفل الصغير، وسط شعور أسرته بالصدمة لرحيله وفقدان والدته الوعي متأثرة بما حدث.