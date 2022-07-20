أحمد العوضي: انتظروا البلدوزر في 2023.. ومسلسلي مع ياسمين عبد العزيز مختلف

قال الفنان أحمد العوضي، إنه يبدأ تصوير فيلمه الجديد البلدوزر مع المخرج طارق العريان خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ تمهيدا لعرضه في العام المقبل.

وأضاف أحمد العوضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يشعر بسعادة بالغة إزاء تعاونه مع المخرج طارق العريان، كونه من أهم مخرجي السينما في الوطن العربي، مشيرا إلى أن فيلمه يتعرض للعبة الفنون القتالية MMA.

وأشار العوضي إلى أنه يخضع لتدريبات بدنية مكثفة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية للوصول إلى قوام عضلي مناسب، متابعا: «أنا متعود أروح الجيم دايما لأني شخص بيحب الرياضة جدا».

العوضي يجري تحضيرات مكثفة لمسلسله مع ياسمين عبدالعزيز

وفي السياق ذاته، يجري أحمد العوضي تحضيرات مكثفة لمسلسله الجديد الذي يجمعه بزوجته ياسمين عبدالعزيز؛ تمهيدا لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

وأكد العوضي، أنه متشوق لمقابلة جمهور الدراما الرمضانية بعد تغيبه الموسم الرمضاني الماضي، لافتا إلى أن مسلسله سيكون تجربة مختلفة عن سابق أعماله، ولكنه تحفظ عن ذكر أي تفاصيل عنه في الوقت الراهن.

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

وكان مسلسل اللي مالوش كبير، آخر أعمال أحمد العوضي في الدراما التليفزيونية، حيث حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على القنوات الفضائية، وشاركته البطولة ياسمين عبد العزيز، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، دنيا عبد العزيز، محمود ياسين، أحمد عبد الله محمود وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.