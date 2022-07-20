نادية مصطفى: شيرين «بتستخف دمها».. ولم تقصد إهانة حسن أبو السعود

علّقت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، على تصريحات الفنانة شيرين عبدالوهاب أمس، في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، التي هاجمت فيها طليقها الفنان حسام حبيب، قائلة إنّ النقابة لم تتخذ إجراءات بشأن تصريحات شيرين عن الموسيقار الراحل حسن أبوالسعود، مؤكدة رفضها التام لما جاء على لسان الفنانة الشابة عن الموسيقار الراحل، في مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي، ««أنا كنت زي البدر.. ولما اتجوزت حسام بقيت زي حسن أبوالسعود».

وتحدّثت مصطفى عن الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، لـ«الوطن»، قائلة: «حسن قيمة فنية كبيرة وإنسان من الطراز المحترم، كان نموذجا في التعامل، له فضل على ناس كتير أولهم شيرين عبدالوهاب نفسها، ولكن وجهة نظري إن شيرين ماقصدتش إهانة الموسيقار الراحل في كلامها، لكن خانها التعبير لما حاولت تشبه نفسها بيه في زيادة الوزن».

نادية مصطفى: شيرين خانها التعبير.. وحسن أبو السعود صاحب فضل عليها

وأضافت عضو نقابة المهن الموسيقية: «شيرين بعفويتها بتحاول تستخف دمها، لكن لا تقصد إهانة أبو السعود، هي خانها التعبير لأنها مش بتفكر قبل ما تتكلم».

وأعلنت عائلة الموسيقار الراحل حسن أبوالسعود، غضبها من تصريحات شيرين، وأصدرت بيانا صحفيا، رفضت فيه ما وصفته بـ«التنمر»، جاء فيه: «الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحدارا.. العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت».

نادية مصطفى: أسرار البيوت ليس مكانها شاشات التليفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي

وانتقدت نادية مصطفى تصريحات شيرين عبدالوهاب، التي تطرقت فيها إلى حياتها الشخصية مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب، قائلة: «لم يعجبني اللقاء على الإطلاق، أقدر أنّها في حالة نفسية صعبة، لكن هناك خصوصيات وأسرار للمنازل لا يصح عرضها على القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، يجب أن تبتعد فترة وتعيد ترتيب حياتها، وأتمنى لها السلام النفسي والسعادة».