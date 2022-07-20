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عفاف مصطفى لـ شيرين عبدالوهاب: ولاد الأصول ما يعملوش كده

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ضحى محمد
02:07 م | الأربعاء 20 يوليو 2022
شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب

تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم الذي شنّته على طليقها الفنان حسام حبيب، في مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة».

تعليق عفاف مصطفى على شيرين عبدالوهاب

وعلّقت الفنانة عفاف مصطفى، على تصريحات شيرين عبدالوهاب، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «ولاد الأصول ما يعملوش كده يا شيرين، عيب أوي».

هجوم شيرين عبدالوهاب على حسام حبيب

وهاجمت الفنانة شيرين عبدالوهاب، طليقها حسام حبيب، بعد فترة طويلة من الزواج، وأعلنت أنّها انفصلت عنه، لكن كان هناك محاولات للعودة من جديد، قائلة: «أسسنا شركة مساهمة كان هو رئيس مجلس إدارتها، وكانت محاولة نقرب تاني من بعض بس مرجعناش»، مشيرة إلى أنّها تعرضت لمشكلة كبيرة مع حسام حبيب، وأنّه هددها، ما دفعها لتحرير محضر ضده بعدم التعرض لها ولبناتها، ووصفته بأنّه «إنسان خطير».

يذكر أنّ الفنانة عفاف مصطفى، قدّمت العديد من الأدوار في مسلسلات وأفلام عدّة، ومنها مسلسلات «العراف، كاريوكا، الهروب، وبره الدنيا»، وأفلام «عصابة الدكتور عمر، كف القمر، وبدل فاقد».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.