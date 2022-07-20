دراسة: أرباح تجارة مستلزمات «الكافيهات» والمطاعم تصل إلى 180 ألف جنيه

كشفت دراسة جدوى صادره عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول صافي الأرباح السنوية لمشروع «تجارة مستلزمات المطاعم والكافيهات»، إلى 130 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مع توقعات بمضاعفة الأرباح بنهاية العام الخامس لتصل إلى 180 ألف جنيه.

إيرادات مشروع تجارة مستلزمات الكافيهات والمطاعم

وأضافت الدراسة الحكومية، أنَّ إيرادات مشروع تجارة مستلزمات الكافيهات والمطاعم تصل إلى حوالي مليون جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بإيرادات تتجاوز 1,4 مليون جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

الدراسة تكشف أسباب ارتفاع الأرباح والإيرادات للمشروع

وأوضح الجهاز الحكومي، أنَّ ارتفاع إيرادات وأرباح مشروع تجارة مستلزمات المطاعم والكافيهات، يرجع إلى معدل العائد الداخلي المرتفع والذي يصل إلى أكثر من 5 أضعاف النفقات، فيما يمكن لصاحب المشروع استرداد كافة التكاليف خلال عام فقط من بدء النشاط.

قروض لتمويل 65% من تكاليف مشروع تجارة مستلزمات الكافيهات

وتابعت الدراسة، أنه «يمكن تمويل حوالي 65% من التكاليف بقروض من البنوك المحلية بضمان المشروع والسداد على فترات تصل إلى 7 سنوات بفائدة متناقصة 5%، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

مميزات تجارة مستلزمات المطاعم والكافيهات.. 7 فوائد للمشروع

يتميز المشروع بارتفاع الطلب المحلي، وسرعة الدوران، وزيادة عدد المستخدمين طوال العام وفي جميع أنحاء الجمهورية، ما يضمن ايرادات مرتفعة طوال العام، بجانب بساطة الآلات والمعدات التي لن تتجاوز ما سيبيعه النشاط التجاري من أدوات المقاهي، مثل «الشيشة، والطاولة، والدومينو، والشوايات، وعدد متنوعة أخرى من مستلزمات الكافيهات والمطاعم»، كما يساهم في تشغيل 3 عمال بصفة منتظمة، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب.

وأوصت الدراسة الراغبين في مزاولة النشاط التجاري الخاص بمستلزمات الكافيهات والمطاعم بضرورة استغلال رواجه في مصر وانتشار أنواع كثيرة منها، بخلاف الاستخدامات المنزلية وزيادة الطلب عليها، كما أنها تعد من الاحتياجات الضرورية للمجتمع.