محمود العسيلي يطرح أغنية «دوم دوم»

طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أعماله الغنائية في موسم الصيف، بعنوان «دوم دوم»، على اليوتيوب، وطرح «العسيلي» جزءا من الأغنية على طريقة التحدي «رقصات».

تفاصيل أغنية «دوم دوم»

أغنية «دوم دوم» من كلمات الشاعر تامر حسين، ولأول مرة يتعاون فيها العسيلي مع الملحن عزيز الشافعي، والأغنية توزيع موسيقى أحمد طارق يحيى، وجرى طرحها أيضا على جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى محطات الراديو.

آخر أغاني العسيلي

يذكر أن آخر أغاني العسيلي كانت بعنوان «مسيكب»، من كلمات الشاعر فلبينو، ألحان محمود العسيلي، توزيع رامي سمير.

كلمات أغنية «دوم دوم»

وتقول كلمات «دوم دوم»: «لفت.. دماغي لفت .. بقيت ماشي ياحبيبي بتلفت همومي خفت .. همومي خفت.. وإيدي جت في إيديك فـ اتدفت.. فيه انهيار وفيه سهر بالليل قلبي اتغفل تغفيل هعقلي طار رامي نفسه في نار و بقي طار ده بقي طار.. باختصار يا ماشاء الله عليه طبال على حبك قلبي اتسستم كده قلبي طلع من الأوم الأوم.. بقى زي الطبلة يدوم دومرك رك رك دوم دومدوم دوم رك دوم دوم».