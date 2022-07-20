الحبس سنة للمستشار القانوني للنادي الأهلي في سب وقذف مرتضى منصور

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بحبس المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، في الجنحة رقم 344 لسنة 2022، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة سب وقذف بحق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

الحكم بإلغاء تنفيذ عقوبة رئيس نادي الزمالك

وكانت المحكمة الاقتصادية، أصدرت حكمها في وقت سابق، بإلغاء تنفيذ عقوبة حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لمدة سنة، بموجب الدعوى رقم 83 سنة 2022 المقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، التي سبق أن قضت فيها المحكمة بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، واكتفت المحكمة الاقتصادية في حكمها بالغرامة المقررة ضد مرتضى منصور.