التضامن: مساعدات عاجلة لأسر ضحايا انفجار أسطوانات غاز «دكرنس»

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث انفجار 3 أسطوانات غاز داخل مخبز بميت مجاهد دكرنس بمحافظة الدقهلية، الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين.

وأكدت التضامن، في بيان، اليوم الأربعاء، انتقال لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور، لموقع الحادث وبحث الحالات لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للأسر المنكوبة.

صرف 50 ألف جنيه في حالة الوفاة

وتقرر صرف مبلغ 50000 جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25000 جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة، ودعم أسر الضحايا لمدة عام، بالإضافة إلى صرف مساعدة فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية والهلال الأحمر بواقع 8000 جنيه لكل حالة وفاة ومبلغ 2000 جنيه لكل حالة إصابة كمساعدة فورية عاجلة.

كما تقرر تسجيل الأسر المتضررة من الحادث ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلي تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، وكذلك مصروفات العلاج لحالات الإصابة.