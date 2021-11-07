صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في انهيار عقار الطالبية

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكل القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ضحايا حادث انفجار ناتج عن تسرب غاز بعقار بشارع السيد أحمد بمنطقه داير الناحية بالطالبية.

وقالت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها، إن «راشد» تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وتأكيده على تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم حتى تمام شفائهم.

معاينة العقارات المجاورة

وكلف محافظ الجيزة، مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم اللازم والإعانات الفورية لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف بجانبهم، وتذليل كل العقبات أمامهم، إضافة إلى تكليف المهندس محمد نور رئيس حي العمرانية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المجاورة للعقار المتأثر بالحادث، للتأكد من السلامة الإنشائية لهم حفاظاً على سلامة المواطنين.

الحادث بسبب تسرب من ماسورة غاز طبيعي

وانهار عقار بالطالبية بسبب حدوث تسرب من ماسورة غاز طبيعي بإحدى الشقق السكنية، ما أدى إلى سقوط حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضي، وأُبلغت شركة الغاز التي أغلقت مصدر الغاز وأخلت العقارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع 3 وإصابة 5 من قاطني العقار

وأسفر الحادث عن مصرع 3 وإصابة 5 آخرين من قاطني العقار، وتم غلق مصدر الغاز وإخلاء العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأثرّ انهيار العقار على عقار خلفه برقم 5 شارع عنتر عبد الحليم، ما أدى لسقوط حوائط دون خسائر في الأرواح.