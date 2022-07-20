بريد الوطن.. العاملون فى الخارج: الكنز المتجدد

يعد العاملون فى الخارج كنزاً متجدداً، إذ تبلغ تحويلات المصريين فى الخارج طبقاً للدراسة الصادرة عن اتحاد المصارف العربية عام 2020 ما يقرب من ثلاثين مليار دولار، بينما يصل إجمالى التدفقات المالية التى تلقتها الدول العربية المصدرة للعمالة فى نفس العام حوالى ثمانية وخمسين مليار دولار، وبالطبع يتمنى كل عربى أن تتم الاستفادة القصوى من هذه الأموال فى بناء قاعدة قوية لمشروعات استثمارية، تكون نواة لتنمية مستدامة فى العالم العربى، تستوعب بطالة شبابنا، وتسهم فى وقف الهجرة غير الشرعية من بلادنا العربية، وأفاد كذلك بيان للبنك الدولى أن تحويلات المصريين فى الخارج بلغت اثنين وثلاثين مليار دولار فى العام الماضى 2021، وتصدرت الهند فى البيان نفسه قائمة أعلى الدول المستقبلة لتحويلات العاملين فى الخارج عالمياً بقيمة وصلت إلى تسعة وثمانين مليار دولار، ويكفى أن نعلم أن هناك نحو عشرة ملايين مغترب وعامل هندى فى دول الخليج العربى فقط. وما من شك أن العاملين بالخارج لهم دور رائد فى رفع شأن بلادهم، بخلاف تحويلاتهم المالية، فمثلاً تم إنشاء جمعيات أهلية فى تونس بتمويل من مغتربيها، تقوم بمساعدة الشباب التونسى على إقامة المشروعات الصغيرة ومصانع للسلع الوسيطة وتنمية الحرف التقليدية، وكذلك نجحت الجالية اللبنانية فى فرنسا فى إنشاء مراكز فى لبنان لتعليم الشباب على الحرف وسعت لتصدير إنتاجهم لفرنسا مع تسويقه فى أوروبا، كذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات اللبنانية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وأعتقد أن المغتربين هم الأقدر على نقل التكنولوجيا فى كل المجالات إلى جانب توطينها فى بلادهم.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب

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