انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم.. الرصد والمراجعة غدا

أعلن مصدر مسؤول في قطاع المعاهد الأزهرية، انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم على أن يتم بعدها بدء عملية الرصد والمراجعة غدا، موضحا أنه قد بدأت أعمال التصحيح منذ يوم السبت الماضي 16 يوليو 2022 ولمدة 5 أيام انتهت اليوم الأربعاء 20 يوليو.

انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

وبخصوص انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية، فقد ذكر المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه من المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 خلال الفترة ما بين 25 و30 يوليو الجاري بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، واعتمادها، من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أو من ينوب عنه.

ومن المقرر بعد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية وعمليات الرصد والمراجعة، أن يتم إعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية، وإتاحة النتيجة للطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــا أو من خلال المعاهد الأزهرية مباشرة.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، خطوات الحصول على نتيحة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر، من خلال تلك الخطوات التالية:

1- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

2- تم اختيار نتائج الامتحانات.

3- يتم إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

4- يتم تحديد الشعبة «علمية أو أدبية».

5- اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها.