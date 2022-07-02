انتشال جثة طالب الثانوية الأزهرية بالمنصورة من ترعة بعد 27 ساعة بحث

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، اليوم، من انتشال جثمان طالب الثانوية الأزهرية بالمنصورة من مياه ترعة البحر الصغير، بعد العثور عليه غارقا في المنطقة المارة من أمام مركز شرطة محلة دمنة، وعلى بعد مسافة كبيرة من مكان غرقه، وذلك بعد 27 ساعة من البحث عنه عقب قيامة بالقفز من أعلى كوبري قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة، بعد خلافات مع أسرته، وإقدامه على الانتحار وإبلاغه أحد الأصدقاء بنيته التخلص من حياته .

غرق طالب ثانوي أزهري بالمنصورة

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ أهالي قرية سلامون القماش التابعة المركز، بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى القرية في مياه ترعة البحر الصغير.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وجرى تمشيط الترعة لانتشال الجثمان.

الطالب ألقى بنفسه في مياه الترعة

وتبين أن أحد الأشخاص بالقرية، ويدعى «محمود . و»، 19 عاما، طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية، ومقيم قرية سلامون القماش ألقى بنفسه فى مياه الترعة.

ودلت التحريات، أن خلافات نشبت بين المتوفى ووالده على إثرها، أقدم الشاب على الانتحار بالقفز فى مياه الترعة، وكتب رساله لأحد زملائه يبلغه أقدامه على الانتحار.

وكثفت قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال جثمان الطالب، وجرى استخراجه بعد 27 ساعة من البحث، واستخراجه ونقلته سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.