قط يعقر مواطنين في بني سويف.. الضحايا: «هاجمنا بشكل مفاجئ»

شهد حي الرمد بمدينة بني سويف، واقعة غريبة من نوعها بعدما هاجم قط عدداً من المارة بشكل مفاجئ بشوارع الحي، مما أدى إلى حدوث إصابات محدودة بينهم، وجرى تلقيهم المصل اللازم لذلك، قبل أن تتسبب الواقعة في إصابة بعض المواطنين بالقلق، حيث ردد بعضهم أن القط هاجم بعض القطط الأخرى والكلاب، قبل أن يتم قتله، فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة عن شن حملات ليلية للتخلص من الحيوانات الضالة بذات المنطقة.

قط شرس يعقر مواطنين ببني سويف

وقال «محمود خالد»، أحد أهالي حي الرمد في مدينة بني سويف، إنه أثناء عودته إلى المنزل عقب شرائه بعض الطلبات المنزلية، فوجئ بهجوم قط يتشبث بقدميه بقوة حتى أسقطه على الأرض، موضحًا أنه أصيب بكسر بالأسنان إثر سقوطه على الأرض وتمكن القط من عقره في قدمه.

وأضاف: «عضني في رجلي بعد ما وقعت وأسناني اتكسرت ولم يتركني فتملكت منه وضربته وتمكنت من الفرار منه»، بينما قال «الحاج زايد»، أحد المصابين من عقر القط: «عقرني وتوجهت لمستشفى بني سويف التخصصي، وحصلت على المصل، وفوجئت أن ناس كتير من منطقتنا حصل معاها نفس الأمر بالضبط».

محافظ بني سويف يكلف الطب البيطري بمتابعة شكوى حي الرمد

ومن جانبه، كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور محمد جلال، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بفحص شكوى عدد من المواطنين بحي الرمد وسط مدينة بني سويف، والتي يشتكون فيها من حيوانات ضالة أقدمت على عقرهم .

الطب البيطري: القطة تعرضت لدهس ذيلها مما تسبب في شراستها

وأوضح مدير عام الطب البيطري إن قطة تعرضت لدهس ذيلها، وأعقب ذلك إصابتها بحالة هياج وزادت شراستها، مع قيامها بخربشة كل من يحاول ملاطفتها، بما فى ذلك السكان الذين اعتادوا إطعامها، حتى انتهى الأمر بقيام أحد أصحاب المحلات (مكوجى) بقتلها والتخلص منها.

وأشار مدير عام الطب البيطري ببني سويف إلى أن المديرية سوف تقوم بتنفيذ حملة للتخلص من الحيوانات الضالة بذات المنطقة.