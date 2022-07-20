إصابة 8 في تصادم سيارتين على صحراوي بني سويف الغربي

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، منذ قليل، اثر حادث تصادم سيارتين ملاكي وأجرة ببعضهما بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين بصحراوي بني سويف الغربي

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الصحراوي الغربي أقصى جنوب المحافظة، حيث جرى التوجيه بالدفع بسيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى

ودفع مرفق الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق ب4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «أدهم م. م.»، 22 سنة، مقيم محافظة المنيا، و«أحمد س. ع.»، 42 سنة، مقيم طنطا، و«طاهر ع. ر.»، 38 سنة، و«محمد م. م.»، 15سنة، مقيم محافظة المنيا، و«إليا ب. ق.»، 55 سنة، و«ماجد ب. ص.»، 22 سنة، و«عادل ع. ر.»، 32 سنة، مطاي بمحافظة المنيا، و«روفائيل ر. أ.»، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات بأماكن مختلفة من الجسم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.