درجات الحرارة اليوم الخميس 21-7-2022 في مصر.. تصل إلى 41 مئوية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الجاري، على جميع محافظات ومدن الجمهورية، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب، على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ووسط سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

أشار بيان الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على فترات متقطعة بمحافظات مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى وجنوب ووسط سيناء، واستمرار الشبورة المائية حتى الساعة 6 صباحًا، واستمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، بسبب تأثير الكتلة الهوائية القادمة على البحر المتوسط، والمنخفض القادم من الصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 21 يوليو على معظم المدن والمحافظات، بحسب بيان الأرصاد كما يلي:

القاهرة 36 - 27

الإسكندرية 31 - 25

وادي النطرون 32 - 24

طنطا 33 - 24

شبين الكوم 35 - 42

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 23

مطروح 32 - 22

السلوم 32 - 22

سيوة 36 - 22

بورسعيد 33 - 24

دمياط 31 - 24

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 34 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 36 - 23

العريش 35 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 35 - 21

نويبع 36 - 26

طابا 35 - 24

كاترين 34 - 18

الطور 36 - 26

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 37 - 27

الفيوم 37 - 23

بني سويف 37 - 23

المنيا 37 - 23

أسيوط 38 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 28

أسوان 41 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 40 - 29

الوادي الجديد 40 - 26

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 26

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27