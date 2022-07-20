درجات الحرارة اليوم الأربعاء 20-7-2022 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا يكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، المنتظرة على جميع محافظات ومدن الجمهورية، وفقا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم

أكدت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس شديد الحرارة على محافظات الوجه البحري وووسط وجنوب سيناء، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يسود طقس حار رطب على كل السواحل الشمالية الغربية المطلة على البحر المتوسط ووالسواحل الشرقية على البحر الأحمر، وذلك خلال ساعات النهار، ويسود طقس معتدل ولطيف مع بداية ساعات الليل، مع استمرار الشعور بارتفاع الرطوبة على كل أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على معظم المدن والمحافظات، بحسب بيان الأرصاد كما يلي:

القاهرة 36 - 27

الإسكندرية 31 - 25

وادي النطرون 32 - 24

طنطا 33 - 24

شبين الكوم 35 - 42

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 23

مطروح 32 - 22

السلوم 32 - 22

سيوة 36 - 22

بورسعيد 33 - 24

دمياط 31 - 24

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 34 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 36 - 23

العريش 35 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 35 - 21

نويبع 36 - 26

طابا 35 - 24

كاترين 34 - 18

الطور 36 - 26

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 37 - 27

الفيوم 37 - 23

بني سويف 37 - 23

المنيا 37 - 23

أسيوط 38 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 28

أسوان 41 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 40 - 29

الوادي الجديد 40 - 26

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 26

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27