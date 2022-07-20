برنامج الأغذية: العالم سيعاني من شح المواد الغذائية خلال الشهرين المقبلين

قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثه الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي، إن العالم يواجه أزمة خلال الوقت الراهن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات المسلحة الموجودة في عدد كبير من دول العالم، ما أدى إلى انتشار مشكلة تخص التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء.

شح في المنتجات والسلع الأساسية

وأضافت «عطيفة»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المشكلات الخاصة بالتغيرات المناخية، والتي ظهرت في الدول الأوروبية بشدة ستؤدي إلى عدم وفرة المنتجات خلال الشهرين المقبلين، خاصة المنتجات والسلع الأساسية «هيكون فيه شح في المواد، وده الجزء الخطر في المعادلة».

انفراجة في أزمة الغذاء

وتابعت: «في بداية العام الجاري وصلنا لارتفاع في أسعار الغذاء وكانت مقاربة لعام 2008، وفي بداية السنة مكناش موفقين في الأمن الغذائي العالمي، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية مثل القشة التي قصمت ظهر البعير، بسبب كونها سلة الغذاء لكل دول العالم، ولو مفيش تحرك سريع بخصوص هذا الأمر لن تحدث انفراجة في أزمة الغذاء».

وأوضحت أن المنظمة مهتمة بعدد الأشخاص الذين يعانون من وجود مشكلات تخص الأمن الغذائي، إذ بلغ عددهم حاليا 345 مليون نسمة على مستوى العالم، مضيفة: «إعلان المجاعة يجب أن يكون به معايير حتى تنطبق وتعلن، وفي بداية السنة دي بدأنا بـ276 مليون شخص، وحاليا وصلنا لـ345 مليون».

وتابعت: «إثيوبيا طول عمرها عندها مشاكل في الأمن الغذائي، وبنقدم مواد غذائية لـ6 ملايين شخص».