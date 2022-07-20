رشا أبو السعود: اعتذار شيرين عبد الوهاب مقبول بسبب حالتها النفسية السيئة

علقت رشا حسن أبو السعود، ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، على التصريحات التي أدلت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد الموسيقار الراحل، وسببت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، قائلة: «والدي كان مريض وتوفى ولن أقبل توجيه أي إهانة له تحت أي مسمي».

عرفت ما حدث من شيرين عبد الوهاب من الصحفيين

وقالت «أبو السعود» في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى المصرية، إنها عرفت ما حدث من شيرين عبد الوهاب، من خلال الصحفيين حينما سألوها عن رأيها، لافتة إلى أن شيرين تطاولت على والدها قبل كذلك وهو على قيد الحياة، وكانت هناك مشكلة بينهما مع شركة إنتاج في صميم الشغل وتصرف الموسيقار الراحل بشكل قانوني وخرجت شيرين وادعت عليه ما لم يقم به.

شيرين أخطأت أكثر من مرة في حق حسن أبو السعود

وأشارت ابنة الموسيقار الراحل، إلى أن شيرين عبد الوهاب كانت نادمة يوم وفاته لأنها لم تعتذر له، موضحة أنها أخطأت أكثر من مرة مؤخرا في حق والدها، وأخرهم منذ شهر، حينما قالت إنها غير راضية عن أغنية «متحرجنيش» من تلحين حسن أبو السعود.

وأضافت، أن شيرين عبد الوهاب تفتعل مواقف من وقت لأخر، متابعة «عائلة حسن أبو السعود هي شعب مصر، ووالدي كان محبوبا وهناك آلاف المنشورات على السوشيال ميديا تترحم على والدي وتهاجم من أساء له بشكل صريح»، مضيفة أنها لن تتخذ أي إجراء قانوني لأنها لم تخالف القانون ولكن خالفت الإنسانية ولم تراع أبناء الموسيقار وأحفاده.

موقف أسرة أبو السعود من اعتذار شيرين

وأكدت ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، أننا سنقبل اعتذار شيرين إذا أقدمت على ذلك، لأن الاعتذار من شيم الكرام وتربينا على ذلك، ونراعي حالتها النفسية والمشكلات التي ألمت بها، ولكن لن أسمح مجددا بتكرار الأمر مع أي شخص مهما كان «مش مقبول التعدى اللفظي على والدي بسبب التريندات»، مضيفة أن والدها كان داعما للفنانين والموهوبين ودائم المساندة لهم ولا يمكن أن أذكر ما فعله والدي معها قبل وفاته وفي بداية مشوارها الفني.

وأثار شيرين عبد الوهاب الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب التصريحات التي أدلت بها مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، حول أزمتها مع طليقها حسام حبيب، إذ قالت إن بعد زواجها من حبيب أصبحت تشبه حسن أبو السعود، وهو الأمر الذي أثار غضب عائلة الموسيقار الراحل.