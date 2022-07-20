تهم يواجهها حسام حبيب وعقوبتها بعد إعلان شيرين مقاضاته.. قانوني يوضحها

أثيرت حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد الهجوم الكبير الذي شنته الفنانة شيرين عبد الوهاب على زوجها السابق حسام حبيب، في تصريحات تليفزيونية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يعرض على شاشة «أون».

وتضمنت تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد زوجها السابق، عدة جرائم يعاقب عليها القانون، بحسب خبير قانوني، خاصة بعد ما أعلنت منذ ساعات قليلة، في بيان رسمي، أنها ستقاضي زوجها السابق.

العقوبة المتوقعة على حسام حبيب

من ضمن الجرائم التي زعمتها الفنانة شيرين في تصريحاتها التلفزيونية، كانت سرقة زوجها لسيارتها، وأنه كان السبب وراء حلاقة شعرها «زيرو»، ووفقا لهذا الشأن، أوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أن في حالة ثبوث سرقة السيارة التي زعمتها الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب، التي تسبب مشكلات قانونية، فالسرقة في هذه الحالة، تعد بسيطة، طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات، والعقوبة المترتبة عليها، تكون الحبس لمدة لا تزيد عن عامين، لكن لا توجد غرامة مالية.

أما بالنسبة لما ادعته الفنانة شيرين، بأن طليقها هو السبب وراء حلاقة شعرها «زيرو»، أشار« السعداوي»، إلى أن قصف شعر الأنثى يعد صورة من صور جرائم الإيذاء، فتكون العقوبة المترتبة عليها الحبس لمدة لا تزيد عن عامين.

شيرين عبد الوهاب تعلن مقاضاة طليقها

وأعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب، منذ ساعات قليلة، في بيان رسمي، أنها ستقاضي المطرب حسام حبيب، وقالت في البيان الصادر من مكتب محاميها ياسر قنطوش: «جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم، ومن أجل ذلك جرى توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه حسام حبيب».