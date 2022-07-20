رنا حسن أبو السعود ترفض مقاضاة شيرين عبدالوهاب: «مش أخلاقنا»

علقت رنا أبو السعود، ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، على الأخبار المتداولة بشأن قرار شقيقتها الكبرى رشا، باتخاذ إجراءات قانونية ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد ما قالته في حق والدها: «مستحيل تبقى دي أخلاقنا، ولا يمكن أرفع قضية على إنسانة كانت بتحب والدي وعايشة معانا، ولو عدو ليا هيبقى صعب أعمل كده إلا لو مصيبة».

ابنة أبو السعود: شيرين عبدالوهاب اعتذرت أمام الجميع

وأوضحت «أبو السعود»، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لقناة «العربية»، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب قدمت اعتذارا أمام الجميع، ولا بد أن نرحم بعضنا ونقدر الظروف والمشكلات التي نمر بها، مضيفة أن الأحداث الجارية كانت فرصة لتذكير الجمهور بالموسيقار حسن أبو السعود، وطلب الرحمة له.

تصريحات شيرين عبدالوهاب عن حسن أبو السعود

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، خرجت بتصريحات صادمة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس، بشأن علاقتها بحسام حبيب، وطالت الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، بعد أن سخرت منه قائلة: «أنا شكلي بقى زي حسن أبو السعود»، في أثناء حديثها عن علاقتها السابقة مع حسام حبيب.