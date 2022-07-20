تصالحا قبل الوفاة وانهارت بجنازته.. محطات في علاقة شيرين وحسن أبوالسعود (صور)

شهدت الساعات الماضية، شد وجذب بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وأسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، بسبب زلة لسان وقعت فيها الفنانة، حينما تحدثت عن زوجها السابق حسام حبيب، قائلة: «أنا كنت زي البدر، ولما عاشرته بقيت شبه حسن أبوالسعود».

الصلح بين شيرين وأبوالسعود تم في نقابة الموسيقيين

علاقة شيرين عبد الوهاب وحسن أبو السعود، ظلت متوترة طيلة 3 سنوات، وبالتحديد من 2004 إلى 2006، بسبب مشكلاتها الإنتاجية مع المنتج نصر محروس، الذي وقفت معه النقابة، التي كان يترأسها الموسيقار حسن أبو السعود، وتصارعت التصريحات بينهما، خلال تلك الفترة، إذ هاجمت فيها «شيرين» «أبو السعود»، لدرجة أنها أعلنت خوضها انتخابات الموسيقيين، لكي تثبت له قوة شعبيتها.

وما تكشفه «الوطن»، أن علاقة شيرين بحسن أبو السعود تغيرت جذريا، وعادت لطبيعتها قبل وفاته بشهرين، وعادت مثلما كانت قبل عام 2004، حينما شجعها أبو السعود على الغناء وأدخلها منزله.

شيرين انهارت أثناء صلاة الجنازة عليه

تنشر «الوطن»، صورة خاصة من جلسة الصلح التي عقدت بين شيرين عبد الوهاب وحسن أبو السعود، في مقر نقابة الموسيقيين، حينما تصالحا، بالتحديد في الرابع من شهر فبراير عام 2007، وانتهت تماما كل المشكلات يومها.

لكن الصورة الثانية والثالثة، هما الصورتان الأكثر ألما، إذ كانت شيرين بعدها أيام، تبكي وتنهار على رحيل حسن أبو السعود المفاجئ، بالتحديد 17 في أبريل من العام ذاته، إذ لم تكن قادرة على المشي، وجاءت صديقتها نسرين لكي تساندها في صلاة الجنازة، وأيضا في العزاء.