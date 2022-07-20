محامي شيرين عبدالوهاب: نبدأ إجراءات مقاضاة حسام حبيب غدا

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ ساعات قليلة، توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الفنان حسام حبيب، زوجها السابق، عقب المداخلة الهاتفية المثيرة التي أجرتها الفنانة أمس.

المحامي يكشف الإجراءات القانونية ضد حسام حبيب

قال ياسر قنطوش في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى توكيله منذ ساعتين فقط، ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونية حتى الآن، وسنبدأ من غد في رفع عدة قضايا ضد الفنان حسام حبيب، وسيتم تقديم هذه البلاغات بالمستندات والدلائل.

شيرين عبد الوهاب تعلن مقاضاة حسام حبيب

كانت شيرين عبد الوهاب، أعلنت أنها ستقاضي المطرب حسام حبيب، وذلك في بيان صادر من مكتب محاميها ياسر قنطوش قائلين :«جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم، ومن أجل ذلك جرى توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه حسام حبيب».

شيرين عبد الوهاب تطلب من السادة الصحفيين والإعلاميين عدم التواصل معها بشأن هذه القضايا

وأشارت :« السادة الصحفيين والإعلاميين عدم التواصل معها بشأن هذه القضايا، سوف أركز من اليوم في عملي فقط، وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، وكلي ثقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي.