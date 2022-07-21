تعليمات عاجلة من «تعليم القاهرة» بشأن المدارس الفنية

عقد الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، اجتماعا موسعا مع الأمانة الفنية للتعليم، لبحث مستجدات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، لبحث ما جرى تنفيذه وما لم يتم، وسبب عدم التنفيذ طبقا لمستجدات التعليم المزدوج، والمقترح للحد الأدنى، وطريقة تقديم الطلاب على الإنترنت هذا العام، وحال الطلاب المفصولين والمحرومين، والمشكلات التي تواجه الطلبة داخل المصانع، ومتابعة التوجيه الفني لها، ودراسة الفرص التدريبية الجديدة.

إيجاد فرص تدريبية جديدة للطلبة

ووجه «عبده» في بيان له، بضرورة إيجاد فرص تدريبية جديدة للطلبة، من حيث المكان والجودة والاتساع الجغرافي للمدارس داخل القاهرة، والعمل على إنشاء مدرسة متعلقة داخلي التعليم المزدوج داخل القاهرة ومناقشة الحضور، للوقوف على مشكلة الغياب المرسلة من الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج.

التوسع بعد تحول المدارس الخمس سنوات إلى ثلاث سنوات

ونوه بالتوسع بعد تحول المدارس الخمس سنوات إلى ثلاث سنوات، ومناقشة قلة عدد الفصول الملحقة، واقتراح إنشاء مهن جديدة تواكب متطلبات سوق العمل، ومناقشة إنشاء طباعة ونجارة جديدة، وتفعيل الإشراف الدوري من المدرسين على الطلاب داخل المنشآت التدريبية، وعمل زيارات من خلال توجيه التخصص.

التأكد من جودة ومدى صلاحية مكان التدريب حفاظا على الطلاب

وشدد الدكتور خالد عبده، على التأكد من جودة ومدى صلاحية مكان التدريب، حفاظا على الطلاب، ودراسة بعض المهن التي لها قرار إنشاء ولم تفعل مثل نجارة الأثاث ودوكو السيارات والسكرتارية الطبية، وما يستجد من أعمال.